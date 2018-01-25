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Целью миротворческой миссии должно быть выполнение Минска, — генерал США

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Целью миротворческой миссии должно быть выполнение Минска, — генерал США

Целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей, заявил бывший командующий силами США в Европе (2014-2017), генерал Бен Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии, передает «Голос Америки».

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«Если речь идет об ооновсой миротворческой миссии, то они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда — как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение Минска. Это должна быть профессиональная сила, которую бы уважали все стороны», — сказал Годжес.

Он отметил, что миротворческая миссия полезна, однако действенной будет при условии только если в ней будут участвовать «серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом».

«Когда НАТО направило (в Боснию и Герцеговину, — ред.) свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были сильно вооружены, всегда в боевой готовности, и это было посланием для сербов на других — это серьезная сила», — резюмировал генерал.

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Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация пока не может прогнозировать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе в 2018 году из-за того, что стороны не обсуждают российские предложения.

США, ООН, Украина, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, миротворцы
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