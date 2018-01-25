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В РФ заподозрили Беларусь в поставках украинского сыра

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В РФ заподозрили Беларусь в поставках украинского сыра

До 25% сыров, представленных на рынках Российской Федерации, могут быть украинского происхождения, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передают российские СМИ.

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По словам Мелано, в Россию ежегодно поставляется 150-300 тыс. тонн сыра, а значительная часть этой продукции произведена в Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года. Продукцию в РФ поставляет Беларусь под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.

Также сообщается, что в октябре 2017 года на границе с Беларусью были зафиксированы партии сыров из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино, однако ветеринарные службы этих стран заявили, что не отгружали продукцию ни в Россию, ни в Беларусь.

«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь (в ​​частности, через „Белтаможсервис“)», — говорится письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта замглавы Минэкономразвития России Савве Шипову.

Также сообщается, что если допустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017 году остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора доля сыроподобной продукции, произведенной в Украине, во всей категории сыров на рынке России в 2017 году могла составить от 15 до 25,5%.

По данным Федеральной таможенной службы, Беларусь является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию. По итогам 11 месяцев 2017 года на нее пришлось более 84% от всей ввезенной продукции, или 119,4 млн тонн.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции с российского поставщика угля «Южтранс».

Россия, Беларусь, импорт, Украина, экспорт, сыр, молочка
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