Венгрия предоставит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори

Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявляет председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль, передает пресс-служба Москаля.
«После соответствующего обращения Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде правительство этой страны приняло решение выделить области восемь тысяч вакцин в качестве гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Как сообщается, вакцина прибудет на Закарпатье 26 января. Ее должно хватить на 2 месяца. По словам главы области, Министерство здравоохранения пообещало прислать Закарпатью 10 тыс. вакцин от кори, однако до сих пор область их не получила.
Напомним, как сообщалось ранее, Закарпатье недополучает необходимое количество вакцины от кори, из-за чего в области резко растет количество заболевших корью. Однако, впоследствии Министерство здравоохранения сообщило, что решает ситуацию с отсутствием вакцин от кори на Закарпатье.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.853,42 -0.0828
|2.881,46 -0.074
|100 евро
|3.517,72 0.1511
|3.579,33 0.18
|10 рублей
|4,68 0.0002
|5,17 0.001
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016