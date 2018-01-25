Суд перенес заседание по делу Януковича на 31 января

Оболонский районный суд Киева перенес на 31 января заседание по делу против беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают «Українські новини».
Рассматривать дело продолжат с 10:00 в среду.
Напомним, в конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе президента Петра Порошенко. 11 декабря в Оболонском районном суде допросили Арсена Авакова и Арсения Яценюка. После этого были допрошены еще несколько свидетелей из числа политиков и военнослужащих.
В частности, недавно допросили председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Также был допрошен заместитель руководителя департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента Дмитрий Кушнерук, который в 2014 году занимал должность советника постоянного представителя Украины в ООН, и экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев. 25 января допросили председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.853,42 -0.0828
|2.881,46 -0.074
|100 евро
|3.517,72 0.1511
|3.579,33 0.18
|10 рублей
|4,68 0.0002
|5,17 0.001
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016