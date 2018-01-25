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Суд перенес заседание по делу Януковича на 31 января

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Суд перенес заседание по делу Януковича на 31 января

Оболонский районный суд Киева перенес на 31 января заседание по делу против беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают «Українські новини».

Рассматривать дело продолжат с 10:00 в среду.

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Напомним, в конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе президента Петра Порошенко. 11 декабря в Оболонском районном суде допросили Арсена Авакова и Арсения Яценюка. После этого были допрошены еще несколько свидетелей из числа политиков и военнослужащих.

В частности, недавно допросили председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Также был допрошен заместитель руководителя департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента Дмитрий Кушнерук, который в 2014 году занимал должность советника постоянного представителя Украины в ООН, и экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев. 25 января допросили председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

Виктор Янукович, суд
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