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МИД Украины выражает протест по поводу российского «гумконвоя» на Донбасс

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МИД Украины выражает протест по поводу российского «гумконвоя» на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на временно оккупированную территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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«25 января 2018 российской стороной раз осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска „Донецк“ и „Матвеев Курган“ (Ростовская обл., РФ) двух колонн общим количеством 40 автомобилей под предлогом доставки так называемого „гуманитарного груза“ населению Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что российский груз был перемещен без официального согласия украинской стороны и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия Международного комитета Красного Креста (МККК).

«МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к государству-агрессору прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины», — отметили в ведомстве.

Всемирный банк, МВФ, Александр Данилюк, газовый рынок
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