«Укрзализныця» возьмет в аренду у Литвы грузовые локомотивы

ПАО «Укрзализныця» и Литовские железные дороги подписали протокол о намерениях по привлечению УЗ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«В рамках рабочего визита в Вильнюс (Литва) и. о. председателя правления ПАО „Укрзализныця“ Евгений Кравцов провел переговоры с гендиректором АО „Литовские железные дороги“ Мантас Бартушка. По результатам встречи руководители украинской и литовской железных дорог подписали протокол о намерениях по привлечению „Укрзализныцей“ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог», — рассказали в УЗ.

Во время переговоров Кравцов и Бартушка также подвели итоги грузовых перевозок за прошлый год и обсудили вопросы пассажирского сообщения между Украиной и Литвой, прогнозы грузовых перевозок и тарифной политики на 2018 год, а также курсирование контейнерного поезда «Викинг».

Ранее Кравцов сообщал, что УЗ рассматривает как один из вариантов пополнения парка локомотивов на пиковый период грузоперевозок их аренду в странах Балтии.

«Есть несколько вариантов, у кого предполагается брать в аренду локомотивы. Уже ведутся переговоры с железными дорогами в Казахстане и Беларуси. Потенциально можем привлекать из Прибалтики и Грузии. В первую очередь нас интересует аренда, как механизм покрытия сезонных пиков перевозок по тем направлениям, где нет смысла иметь такой парк локомотивов круглый год», — рассказал Кравцов в интервью ЦТС.

По данным СМИ, сейчас парк локомотивов ПАО составляет около 3,87 тыс. ед.