Войти
Украина надеется в мае получить транш МВФ
кредитование
Украина надеется в мае получить транш МВФ
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен
перспективы
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

транспорт
RSS

«Укрзализныця» возьмет в аренду у Литвы грузовые локомотивы

1 363
«Укрзализныця» возьмет в аренду у Литвы грузовые локомотивы

ПАО «Укрзализныця» и Литовские железные дороги подписали протокол о намерениях по привлечению УЗ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Читайте также: «Укрзализныця» планирует разместить облигации в гривне на 2 миллиарда

«В рамках рабочего визита в Вильнюс (Литва) и. о. председателя правления ПАО „Укрзализныця“ Евгений Кравцов провел переговоры с гендиректором АО „Литовские железные дороги“ Мантас Бартушка. По результатам встречи руководители украинской и литовской железных дорог подписали протокол о намерениях по привлечению „Укрзализныцей“ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог», — рассказали в УЗ.

Во время переговоров Кравцов и Бартушка также подвели итоги грузовых перевозок за прошлый год и обсудили вопросы пассажирского сообщения между Украиной и Литвой, прогнозы грузовых перевозок и тарифной политики на 2018 год, а также курсирование контейнерного поезда «Викинг».

Ранее Кравцов сообщал, что УЗ рассматривает как один из вариантов пополнения парка локомотивов на пиковый период грузоперевозок их аренду в странах Балтии.

«Есть несколько вариантов, у кого предполагается брать в аренду локомотивы. Уже ведутся переговоры с железными дорогами в Казахстане и Беларуси. Потенциально можем привлекать из Прибалтики и Грузии. В первую очередь нас интересует аренда, как механизм покрытия сезонных пиков перевозок по тем направлениям, где нет смысла иметь такой парк локомотивов круглый год», — рассказал Кравцов в интервью ЦТС.

По данным СМИ, сейчас парк локомотивов ПАО составляет около 3,87 тыс. ед.

Литва, локомотив, Укрзализныця
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Могучий- Ка 2 часа 28 минут назад

У шумеров нищебродных денег нет, надо лучше мыть сортиры в гей -ропе.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.853,42 -0.0828 2.881,46 -0.074
100 евро 3.517,72 0.1511 3.579,33 0.18
10 рублей 4,68 0.0002 5,17 0.001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Жажда большего — ловушка разума

Известный писатель и психолог рассказывает, как изменить свои ментальные привычки, если вы хотите упростить и улучшить свою жизнь
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016