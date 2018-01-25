«Укрзализныця» возьмет в аренду у Литвы грузовые локомотивы

ПАО «Укрзализныця» и Литовские железные дороги подписали протокол о намерениях по привлечению УЗ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«В рамках рабочего визита в Вильнюс (Литва) и. о. председателя правления ПАО „Укрзализныця“ Евгений Кравцов провел переговоры с гендиректором АО „Литовские железные дороги“ Мантас Бартушка. По результатам встречи руководители украинской и литовской железных дорог подписали протокол о намерениях по привлечению „Укрзализныцей“ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог», — рассказали в УЗ.
Во время переговоров Кравцов и Бартушка также подвели итоги грузовых перевозок за прошлый год и обсудили вопросы пассажирского сообщения между Украиной и Литвой, прогнозы грузовых перевозок и тарифной политики на 2018 год, а также курсирование контейнерного поезда «Викинг».
Ранее Кравцов сообщал, что УЗ рассматривает как один из вариантов пополнения парка локомотивов на пиковый период грузоперевозок их аренду в странах Балтии.
«Есть несколько вариантов, у кого предполагается брать в аренду локомотивы. Уже ведутся переговоры с железными дорогами в Казахстане и Беларуси. Потенциально можем привлекать из Прибалтики и Грузии. В первую очередь нас интересует аренда, как механизм покрытия сезонных пиков перевозок по тем направлениям, где нет смысла иметь такой парк локомотивов круглый год», — рассказал Кравцов в интервью ЦТС.
По данным СМИ, сейчас парк локомотивов ПАО составляет около 3,87 тыс. ед.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.853,42 -0.0828
|2.881,46 -0.074
|100 евро
|3.517,72 0.1511
|3.579,33 0.18
|10 рублей
|4,68 0.0002
|5,17 0.001
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
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