Скоростными поездами в Польшу воспользовались 300 тыс. украинцев

В 2017 году пограничный переход Медыка (Польша) — Мостиска-2 (Украина) скоростными поездами пересекло более 321 тыс. пассажиров. Через этот переход осуществляют международные рейсы скоростные поезда, соединяющие Перемышль со Львовом, Киевом и Одессой, сообщает медиа-центр Укрзалізниці.

По словам коменданта Бещадского отдела польской пограничной службы, полковника Роберта Рогоза, в целом в прошлом году пограничные переходы Украины и польского Прикарпатья пересекло 13,1 млн чел., что на 7,3% больше, чем в 2016 г.

Но именно развитие пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей, по мнению Рогоза, является перспективным и имеет значительный потенциал, поскольку не требует значительных финансовых затрат для дальнейшего развития и совершенствования.

Ранее сообщалось, что Украина планирует пустить движение грузовых поездов из Львова в Польшу по железной дороге с европейской шириной колеи 1435 мм, строительство которой сейчас обсуждается властями обеих стран.