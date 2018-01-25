Компании Коломойского вывели из Украины $1,7 млрд - Reuters

42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, летом 2014 года заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр $1,7 млрд. Об этом пишет Reuters.
Согласно решениям судов, эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке.
Указанную сумму компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров (закупку марганцевой руды, мазута, кранов). Однако никаких поставок в дальнейшем не было. Средства хранились в кипрском филиале ПриватБанка.
Компания Profit 18 августа 2014 года перечислила $48,5 млн компании Trade Point Agro в качестве предоплаты за поставку полиэтилентерефталата. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар. Когда украинский суд вынес решение против нее и обзял вернуть деньги, Trade Point Agro не обжаловала это решение, но и денег не вернула.
Некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, которые должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности. В частности, никаких признаков нахождения Trade Point Agro по указанному адресу не было.
Выяснилось также, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.
В НБУ уверены, что сотрудники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла $1,7 млрд.
В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени бывших акционеров ПриватБанка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — заявляют, что кредитование указанных компаний не привели к потере $1,7 млрд или любых других убытков финучреждения.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.853,42 -0.0828
|2.881,46 -0.074
|100 евро
|3.517,72 0.1511
|3.579,33 0.18
|10 рублей
|4,68 0.0002
|5,17 0.001
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
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