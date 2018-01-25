Компании Коломойского вывели из Украины $1,7 млрд - Reuters

42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, летом 2014 года заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр $1,7 млрд. Об этом пишет Reuters.

Согласно решениям судов, эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке.

Указанную сумму компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров (закупку марганцевой руды, мазута, кранов). Однако никаких поставок в дальнейшем не было. Средства хранились в кипрском филиале ПриватБанка.

Компания Profit 18 августа 2014 года перечислила $48,5 млн компании Trade Point Agro в качестве предоплаты за поставку полиэтилентерефталата. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар. Когда украинский суд вынес решение против нее и обзял вернуть деньги, Trade Point Agro не обжаловала это решение, но и денег не вернула.

Некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, которые должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности. В частности, никаких признаков нахождения Trade Point Agro по указанному адресу не было.

Выяснилось также, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.

В НБУ уверены, что сотрудники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла $1,7 млрд.

В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени бывших акционеров ПриватБанка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — заявляют, что кредитование указанных компаний не привели к потере $1,7 млрд или любых других убытков финучреждения.