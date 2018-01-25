Войти
Украина надеется в мае получить транш МВФ
кредитование
Украина надеется в мае получить транш МВФ
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен
перспективы
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

переговоры
RSS

Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ

2 368
Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ

Президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Читайте также: Виновников катастрофы Boeing МН17 будут судить в Нидерландах

«Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также констатировали, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса», — отмечается в сообщении.

Порошенко поблагодарил Рютте за политическую солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии и пригласил его посетить Украину.

Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН, в частности, в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в катастрофе «Боинга» Малайзийских авиалиний МН-17.

Петр Порошенко, Марк Рютте
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (2)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Могучий- Ка 2 часа 23 минуты назад

Тупорылое свинячая рожа , слава богу что это достояние шумерских плебеев верней (Хохлов) аминь.

1
Могучий- Ка 2 часа 25 минут назад

Очень довольна свинья , хорошо отсосала, но опять зря забудут и простят.

1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.853,42 -0.0828 2.881,46 -0.074
100 евро 3.517,72 0.1511 3.579,33 0.18
10 рублей 4,68 0.0002 5,17 0.001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Жажда большего — ловушка разума

Известный писатель и психолог рассказывает, как изменить свои ментальные привычки, если вы хотите упростить и улучшить свою жизнь
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016