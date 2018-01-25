В Николаеве отложили запуск аэропорта

Аэропорт Николаев заработает в мае или позже, а не в марте, как сообщалось ранее.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает ЦТС.

На данный момент аэропорт Николаев не обслуживает регулярные полеты. Последний авиарейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт отключили от энергоснабжения из-за долгов.

Напомним, что в августе 2017 года в аэропорту Николаев заявили о возобновлении работы до конца года.

В ноябре Международный аэропорт Николаев получил разрешение на выполнение полетов.