Украина может получить транш от МВФ к началу апреля, - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что Украина может получить следующий транш по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда к началу апреля. Об этом он рассказал агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы выполнили 80% (требований — ред.) меморандума... Я оптимистично настроен и думаю, что в первой половине 2018 года, возможно — скрещу пальцы — к началу апреля будет визит миссии (МВФ в Украине — ред.) и следующий транш», — сказал глава государства.

Министр финансов Александр Данилюк в Давосе сказал, что поступление транша возможно в мае.