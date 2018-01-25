Латвийская авиакомпания решила чаще летать в Украину

Латвийская авиакомпания airBaltic в летний период навигации 2018 года (с 25 марта 2017 года) увеличит частоту полетов между Одессой и Ригой.

Об этом сообщили в компании, передает ЦТС.

Так, рейсы в марте, июне и октябре будут выполняться трижды в неделю.

При этом, количество рейсов в июле и августе вырастет до шести в неделю.

Отметим, что в 2017 году латвийская авиакомпания перевезла на рейсах между Ригой и украинскими городами 113,5 тыс. пассажиров, что на 54,4% больше в сравнении с 2016 годом.

Напомним, что airBaltic с 26 марта 2017 года открыла новый маршрут Рига-Одесса.