Трамп пригрозил сократить помощь Палестине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил сократить денежную помощь Палестине, если она не сядет за стол мирных переговоров с Израилем. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Hill.

«Вопрос денег обсуждается, и эти деньги не попадут к палестинцам, пока они не сядут за стол мирных переговоров», — сказал Трамп. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также президент США подверг резкой критике лидера Палестины Махмуда Аббаса за то, что тот отказался встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Они пренебрегли нами несколько недель назад и не позволили нашему великому вице-президенту встретиться с ними», — отметил Трамп.

Напомним, вице-президент Майк Пенс в своем выступлении перед израильским парламентом 22 января 2018 года заявил, что посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Ранее, 6 декабря 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. В свою очередь, власти Палестины заявилв, что Иерусалим является столицей их государства и отозвала своего официального представителя из США для консультаций. Также палестинские лидеры проголосовали за прекращение признания Израиля государством в связи с решением Трампа.



