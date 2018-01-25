В Кременчуге разбился вертолет, погибли все на борту

В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.
По ее словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 19:15.
«Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находились 4 человека», — рассказала она.
Рыбалко отметила, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.
Также она опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что он врезался в вышку.
«Сейчас идет вопрос об электросети», — уточнила она.
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