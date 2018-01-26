В зоне АТО за сутки ранены два украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Раненых оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что на донецком направлении противник применил 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку от Новотроицкого. На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстреливали защитников Водяного. Напомним, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность сети информаторов боевиков так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР).