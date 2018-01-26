Пожар в Южной Корее: число погибших превысило 40

В результате пожара в больнице Миряна (Южная Корея) погиб 41 человек, еще более 70 пострадали, передаете агентство Yonhap со ссылкой на спасательную службу города.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 41 человека в результате пожара в больнице, однако предполагается, что число жертв может вырасти.

По данным местных властей, пожар начался в реанимации на первом этаже, а потушить его удалось примерно через три часа. По словам спасателей, 41 человек погиб, вероятно, в результате отравления угарным газом. Еще девять человек серьезно пострадали и около 70 получили легкие ранения.

Больничный персонал и 111 пациентов перевели в соседние госпитали.