В декабре вице-премьер Кистион заработал почти четыре служебных оклада

Заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона за декабрь составила 44 333,92 гривны. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Сумма средств, начисленная Кистиону в декабре, составила 44 333,92 гривны, из них должностной оклад — 12 750 гривен, надбавка за выслугу лет — 3 442,5 гривны, надбавка за интенсивность труда — 10 837,5 гривны, индексация — 321,92 гривны, зарплата за время командировок — 6 599,4 гривны, отпускные — 3 752,6 гривны.
За декабрь вице-премьеру была начислена премия в размере 6 630 гривен.
Сумма удержанных налогов составила 8 645,11 гривны, из них налог с доходов физических лиц — 7 980,11 гривны, военный сбор — 665 гривен.
Фактическая сумма средств, полученная Кистионом, составила 35 688,81 гривны.
Зарплата Кистиона за декабрь 2016 года составила 44,6 тыс. гривен, за январь — 43,5 тыс. гривен, за февраль — 43,8 тыс. гривен, за март — 44,6 тыс. гривен, за апрель — 43 тыс. гривен, за май — 43,5 тыс. гривен, за июнь — 43,8 тыс. гривен, за июль — 43,6 тыс. гривен, за август — 45,1 тыс. гривен, за сентябрь — 43,7 тыс. гривен, за октябрь и ночбрь — по 43,9 тыс. гривен.
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