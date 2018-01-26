Лукашенко отменил налог на тунеядство и лишил безработных льгот

В Беларуси неработающих освободили от обязательного сбора, так называемого «налога на тунеядство». При этом их лишили льгот и субсидий. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Из декрета, опубликованного 25 января и вступившего в силу с момента опубликования, следует, что президент Александр Лукашенко обязует неработающих граждан в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. Также они вряд ли получат кредит на покупку или ремонт квартиры.

«Налог на тунеядство» составлял более 250 долларов в год для официально не работавших в течение полугода. По сведениям белорусских СМИ и экспертов, в предыдущие годы его платили только 10% из тех, кому власти отправили официальные требования об уплате сбора на возмещение госрасходов.

Как сообщалось, белорусы посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор, предусмотренный документом, и вышли на массовые акции протеста, которые проходили с февраля по май прошлого года в Минске и ряде областных центров республики.