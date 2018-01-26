Перенос посольства США в Иерусалим поспособствует мирному процессу, - Нетаньяху

Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим поспособствует мирному процессу в стране. Об этом в Давосе на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает пресс-служба Белого дома.

«Я хочу сказать, что это историческое решение (о переносе посольства США в Иерусалим, — ред.), которое навсегда будет закреплено в сердцах наших людей. Люди говорят, что это отталкивает достижение мира назад. Я говорю, что это подталкивает мир вперед, потому что это решение признает историю, оно признает настоящую реальность, и мир может строиться только на основе истины», — заявил Нетаньяху.