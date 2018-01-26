Пхеньян продолжает продавать уголь в обход санкций, - Reuters

Северная Корея продолжает продавать уголь, поставляя его в Южную Корею и Японию через российские порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в трех западноевропейских разведывательных агентствах.
«Северная Корея отправила уголь в Россию в прошлом году, который затем был доставлен в Южную Корею и Японию в результате вероятного нарушения санкций ООН», — говорится в сообщении.
С 5 августа санкции ООН запрещают КНДР экспортировать уголь, однако с тех пор топливо из Северной Кореи по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск, откуда уголь грузили на суда, идущие в Южную Корею и в Японию.
Источник агентства в американской спецслужбе подтвердил, что Северная Корея по сей день продолжает торговать углем через Россию.
Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу Reuters о комментариях.
Накануне США ввело санкции против судна, перевозившего нефтепродукты из России в КНДР.
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