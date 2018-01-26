Вятрович назвал Высоцкого, Цоя и Булгакова «руками Кремля»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

«И снова о „прочь от Москвы“. Не все щупальца „русского мира“ такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичны, изысканны и респектабельны, но не менее опасны. „Ирониясудьбы“, „восьмоемарта“, Булгаков, Пугачева, и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», — написал он.