Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы очередным блокированием Российской Федерацией решения о расширении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на весь участок российско-украинской границы, которая временно не контролируется украинскими властями, говорится в заявлении МИД 26 января.
«Обсуждения во время 1173-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 25 января, на котором было принято упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе», — сказано в сообщении.
В МИД убеждены, что такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержки террористической деятельности на территории Украины.
«Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности положений п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе», — подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, миссия ОБСЕ на границе работает с 29 июля 2014 года. Последний раз ОБСЕ продолжала мандат наблюдательной миссии до 31 января 2018 года.
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Дэбилы!!!! ПИД, , , рашенскую помойку давно нужно гнать из всех международных организаций, сколько можно панькаться с фекальной канализацией которая является спонсором и магнитом терроризма по всему миру, не признает решений высших юридических инстанций и является угрозой всего цивилизованного мира???