Войти
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
заявление
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
Украина надеется в мае получить транш МВФ
кредитование
Украина надеется в мае получить транш МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решения
RSS

Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

1 2454
Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы очередным блокированием Российской Федерацией решения о расширении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на весь участок российско-украинской границы, которая временно не контролируется украинскими властями, говорится в заявлении МИД 26 января.

Читайте также: Миссия ОБСЕ в Украине может завершиться в марте 2018 года

«Обсуждения во время 1173-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 25 января, на котором было принято упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе», — сказано в сообщении.

В МИД убеждены, что такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержки террористической деятельности на территории Украины.

«Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности положений п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе», — подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: В ОБСЕ зафиксировали около 60 взрывов на Донбассе

Напомним, миссия ОБСЕ на границе работает с 29 июля 2014 года. Последний раз ОБСЕ продолжала мандат наблюдательной миссии до 31 января 2018 года.

Россия, ОБСЕ, Украина, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, мандат, горячие точки
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
вовка заПППукин 5 часов 7 минут назад

Дэбилы!!!! ПИД, , , рашенскую помойку давно нужно гнать из всех международных организаций, сколько можно панькаться с фекальной канализацией которая является спонсором и магнитом терроризма по всему миру, не признает решений высших юридических инстанций и является угрозой всего цивилизованного мира???

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.831,79 -0.192 2.863,42 -0.1627
100 евро 3.510,46 -0.0733 3.574,48 -0.0645
10 рублей 4,68 -0.0005 5,17 0
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Жажда большего — ловушка разума

Известный писатель и психолог рассказывает, как изменить свои ментальные привычки, если вы хотите упростить и улучшить свою жизнь
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016