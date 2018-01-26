Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы очередным блокированием Российской Федерацией решения о расширении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на весь участок российско-украинской границы, которая временно не контролируется украинскими властями, говорится в заявлении МИД 26 января.

«Обсуждения во время 1173-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 25 января, на котором было принято упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе», — сказано в сообщении.

В МИД убеждены, что такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержки террористической деятельности на территории Украины.

«Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности положений п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе», — подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, миссия ОБСЕ на границе работает с 29 июля 2014 года. Последний раз ОБСЕ продолжала мандат наблюдательной миссии до 31 января 2018 года.