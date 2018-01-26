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Украина и США договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства

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Украина и США договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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«Сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте — 10 лет как она основана. Очень давно не было заседаний и в марте эта комиссия состоится», — сказал Порошенко в швейцарском Давосе в ходе брифинга для СМИ в пятницу.

По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

«Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством», — заключил Порошенко.

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Напомним, ранее экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил о том, что летальное оружие, которое США собирается передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

США, Петр Порошенко, Украина, кризис на юго-востоке, сотрудничество, Рекс Тиллерсон
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