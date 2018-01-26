Украина и США договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.
«Сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте — 10 лет как она основана. Очень давно не было заседаний и в марте эта комиссия состоится», — сказал Порошенко в швейцарском Давосе в ходе брифинга для СМИ в пятницу.
По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.
«Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством», — заключил Порошенко.
Напомним, ранее экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил о том, что летальное оружие, которое США собирается передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.831,79 -0.192
|2.863,42 -0.1627
|100 евро
|3.510,46 -0.0733
|3.574,48 -0.0645
|10 рублей
|4,68 -0.0005
|5,17 0
|Курс, UAH
|Золото
|389.484,00-1.266,00
|Серебро
|5.036,1774,21
|Платина
|292.052,003.976,00
|Палладий
|315.910,002.143,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016