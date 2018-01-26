В МОН считают устаревшим закон о высшем образовании 2014 года

Принятый в 2014 году закон «О высшем образовании» внедрил важные для системы образования новации, однако, на сегодня он уже устарел и требует изменений. Об этом рассказала министр образования и науки Украины (МОН) Лилия Гриневич во время заседания расширенной коллегии МОН, передает пресс-служба министерства.

«В течение этого года мы будем работать над изменениями закона „О высшем образовании“. Приглашаем университеты участвовать в подготовке изменений», — отмечает министр.

По ее словам, широкая автономия, которую предусматривает действующий закон, не одинаково повлияла на университеты: одни начали внедрять много проектов, а другие не смогли справиться с управлением.

«Закон „О высшем образовании“ открыл много новых возможностей для системы. Но, как оказалось, не все университеты были готовы к переходу от прямого контроля государства к практике независимой экспертной оценки их деятельности, конкурентного распределения госзаказа», — рассказала Гриневич.

В то же время она отметила, что МОН для уменьшения бюрократии отменило около 20 приказов, которые требовали от вузов различных отчетов и официальных процессов. Однако некоторые заведения вернули эти процедуры собственными приказами. По словам Гриневич, министерство потребует от университетов сформировать минимальные и рациональные требования к внутренним документам.

Напомним, ранее МОН заявило об улучшении энергоэффективности и обновления научного оборудования в 7 вузах Украины. Речь идет о проекте Министерства образования и науки Украины и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) «Высшее образование Украины» стоимость которого составляет 160 млн евро.