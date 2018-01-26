Суд Англии отложил вынесение решения в долговом споре между Украиной и РФ

Апелляционный суд Англии по итогам пятидневного рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд постановил отложить вынесение окончательного решения, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

«Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания по апелляционной жалобе Украины... После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения», — указанно в сообщении.

При этом Минфин подчеркивает: Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и прежде, уверена в достижении положительного результата в судебном процессе.

Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд — сам выпуск и $75 млн — последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Соответственно, 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде (Court of Appeal).

Решение Апелляционного суда Лондона в дальнейшем еще может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court).