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Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ

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Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко.

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Согласно повестке, размещенной на сайте Генпрокуратуры, Якименко необходимо явиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адрес: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18 для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с разрешением на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 07.04.2011), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, пп. 1,5, 12, ч.2 ст.115 (в редакции закона от 05.11.2009), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.11.2009), ч.1 ст.408 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины уведомил об изменении ранее сообщенных подозрений и о новых подозрениях по преступлениям, совершенным в период с 18 по 20 февраля 2014 года против протестующих на Майдане Независимости в центре Киева бывшим высокопоставленным чиновникам режима экс-президента Виктора Януковича, а также самому бывшему президенту.

В частности, были предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения в совершении преступлений Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, экс-главе СБУ Александру Якименко, экс-замглавы СБУ — экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, бывшему заместителю начальника — начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве Петру Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в указанный период в центральной части Киева относительно митингующих, в составе организованной преступной группы.

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20 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела о расстрелах на Евромайдане 2013-2014 годов в отношении экс-главы СБУ Якименко.

СБУ, Генпрокуратура, ГПУ, расследования, Александр Якименко, допрос
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