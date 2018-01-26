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Украина не ждет масштабной агрессии от России, — Полторак

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Украина не ждет масштабной агрессии от России, — Полторак

Россия будет стараться и в дальнейшем давить на Украину, однако о масштабной агрессии пока не идет. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак эфире телеканала «112».

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«Я не думаю, что в ближайшее время мы можем получить полномасштабную агрессию Российской Федерации», — сказал Полторак.

Также он отметил, что Россия постоянно наращивает военное присутствие на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

В частности, продолжает поставлять вооружение, технику, горюче-смазочные материалы и другие материальные средства в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в декабре 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрожающие направления для возможной агрессии со стороны Российской Федерации: «Имея такого соседа, как Россия, то все что связано с границей с ней — это угрожающее направление. Начиная от Приднестровья, к сожалению, Крыма и, конечно, Востока Украины, где формируется инфраструктура российских вооруженных сил, создаются новые подразделения и соединения, даже формируются армии», — отметил Полторак.

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Вместе с тем, Украина имеет военные части на всех направлениях.

Россия, Украина, Степан Полторак, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, военная агрессия
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