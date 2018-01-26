МОК опубликовал перечень запретов для спортсменов РФ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет обнародовал правила поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время Олимпиады в Пхенчхане.

Об этом говорится на странице МОК.

В частности, российским спортсменам на Олимпиаде запрещают публично демонстрировать флаг, герб и другие символы и исполнять гимн РФ.

Россиянам и их сопровождению запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах.

МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения. Кроме того, на олимпийских объектах запрещено продавать российскую форму с национальными эмблемами.

«Рабочая группа будет мониторить соблюдение этих правил до и во время Олимпиады в Пхенчхане», — отмечают в МОК.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

«Чистые» российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.