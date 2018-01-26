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МИД: Польша пытается изобразить украинцев «преступными националистами»

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МИД: Польша пытается изобразить украинцев «преступными националистами»

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия Сеймом Республики Польша законопроекта «О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти — Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы».

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«Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений», — говорится в обнародованном в обнародованном в пятницу вечером комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.

«Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины», — сказано в комментарии.

Также в МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха».

Как сообщают польские СМИ, в пятницу, 26 января, в Сейме Польши прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете «бандеровской идеологии» в Польше. «За» проголосовали большинство депутатов — 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz’15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

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Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание «преступлений бандеровцев» предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Польша, Украина, международные отношения
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