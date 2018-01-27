Украина увеличила экспорт органических маслосемян

Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала 29,8 тыс. тонн органических масличных культур (на 55% больше, чем в январе-ноябре 2016 года). Об этом сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на данные ГФС.
Так, прирост объемов отгрузок отмечен по всем культурам, кроме рапса, отгрузки которого сократились на 4%.
В структуре поставок лидирует подсолнечник — 49% общего объема экспорта. Далее следуют соя — 29% и рапс — 14%. Доля прочих масличных культур в общем объеме экспорта составила порядка 8%.
Практически весь объем органических масличных был отгружен в страны ЕС (98%). Остальной объем был поставлен в другие страны Европы, а также 19 тонн семян масличного льна в ноябре экспортировано в Турцию.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2017 года экспорт аграрной и пищевой продукции з Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3% больше, чем в прошлом году.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.827,43 -0.2356
|2.860,19 -0.195
|100 евро
|3.506,21 -0.1158
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