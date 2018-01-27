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Россия не признает санкции США в отношении КНДР

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Россия не признает санкции США в отношении КНДР

Россия не признает односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет высылать с российской территории северокорейских граждан, подпавших под американские санкции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, передает Интерфакс.

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«Мы будем выполнять только санкции, которые принимаются в Совете Безопасности ООН. Мы односторонние американские санкции не признаем, и у нас нет никаких международных обязательств их выполнять», — сказал он.

Напомним, 24 января США расширили санкционный список в отношении КНДР. В список внесены 16 физических лиц, все они граждане КНДР, среди них есть несколько человек, работающих на северокорейские компании в России.

Россия, США, Сирия, санкции
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