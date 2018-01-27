Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам

Министерство здравоохранения Украины подписало меморандум с Американским союзом клинических патологов с целью перевести работу украинских лабораторий на международные стандарты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, указано, что международные партнеры будут оказывать поддержку украинским специалистам по лабораторной диагностике — помогут улучшить знания и навыки по управлению качеством в лабораториях.

«Хочу напомнить, что одной из задач нашей реформы здравоохранения является предотвращение или выявление заболеваний на ранних стадиях, поэтому своевременная и точная лабораторная диагностика является критической, поскольку снижает общие затраты на лечение», — сказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она ожидает, что внедрение системы качества, основанной на международных стандартах, и аккредитация лабораторий позволит уменьшить оперативные расходы лаборатории и число ложных результатов, улучшить управление лабораториями и качество предоставления медицинских услуг пациенту.

Сейчас, как рассказали в министерстве, согласно результатам многочисленных международных оценок в 2015-2017 годах, система национальных лабораторий соответствует требованиям международных стандартов лишь на 50-60%.

По данным Минздрава, сегодня в Украине работает более 5 тысяч медицинских лабораторий — государственных и частных. Из них только 3 лаборатории — 1 частная и 2 государственных — аккредитованные по стандарту ISO 15189. Начали процесс аккредитации еще 7 лабораторий.



