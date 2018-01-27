Уровень доверия общества к Нацполиции достиг 39,3%

На сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины в целом достигает 39,3%. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

«Нам удалось обеспечить соблюдение основного вектора наших усилий — обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозы его интересам, повышение качества услуг, которые человек получает в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия ко всем нашим службам, входящим в сферу ответственности МВД. По данным социологического опроса, проведенного в октябре 2017 года, уровень доверия к органам МВД характеризуется следующим образом: Нацгвардия — 52,6% доверия, ГСЧС — 50,5% доверия, Государственная пограничная служба — 46,4% доверия, Нацполиция — в целом 39,3%, патрульная полиция, в частности как часть Нацполиции, — 40,9% доверия», — заявил Аваков.

Глава МВД добавил, что эти показатели выше, чем «в так называемый дереформенный период».