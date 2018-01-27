В Херсонском порту объявлена ледовая кампания

С сегодняшнего дня, с 00:00 часов 27 января, в Херсонском морском порту объявлена ледовая кампания. Соответствующее распоряжение выдано капитаном порта в связи с появлением льда на подходном канале и с целью обеспечения безопасности судоходства.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на АМПУ.

Херсонский порт стал первым среди украинских морских портов, в котором в 2018 году объявлена ледовая кампания — остальные гавани работают в стандартном режиме.

Уточняется, что сейчас на Херсонском морском канале местами происходит скопление льда толщиной до 5 см сплоченностью 10 баллов, который спускается по реке Южный Буг. Сообщается, что суда портового флота, а именно морские буксиры «Комков», «РБТ 116», «Салют», «Бакай» и теплоход «ПС-305» полностью готовы к работе в условиях ледовой кампании.

Напомним, что минувшей зимой ледовая кампания в порту Херсон была объявлена гораздо раньше — 4 января 2017 года. А до 6 февраля ледовая кампания была введена во всех морпортах континентальной части Украины, кроме Южного.