В Минфине рассказали о реформировании ГФС в 2018

В Министерстве финансов Украины рассказали, как планируют реформировать Государственную фискальную службу в 2018 году. Об этом говорится в колонке советника министра финансов, менеджера Проекта по комплексной реформе ГФС Яны Бугримовой на DT.UA.
По ее словам, в частности, планируется «изменение философии и обновление кадров», а также операционное совершенствование работы ГФС.
«Внедрение онлайн-сервисов, автоматизация камеральных проверок, управление налоговыми рисками, модернизация IT-инфраструктуры — это те изменения, которые в скором времени должны сделать ГФС качественной сервисной организацией, удобной и доступной для налогоплательщиков», — подчеркнула Бугримова.
По ее словам, для того, чтобы вышеупомянутые планы на этот год реализовались, а дальнейшая реформа ГФС таки состоялась, Минфин будет повторно вносить на рассмотрение правительства отмененные акты Кабмина, которые касаются реформы ГФС, со всеми доработками и рекомендациями партнеров.
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