Bulgaria Air запустит авиарейсы из Одессы в Софию

Авиакомпания Bulgaria Air 2 февраля начнет выполнение регулярных авиарейсов София-Одесса-София, анонсированных в конце декабря 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет из Софии запланирован в 19:05, прибытие в Одессу — 20:30; в обратном направлении вылет из Одессы в 21:20, прибытие в Софию в 22:40 (по местному времени).
Авиаперелеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190.
Как сообщалось, ранее болгарская авиакомпания Bulgaria Air планировала открыть регулярные рейсы из Софии в Одессу 22 декабря 2017 года.
Bulgaria Air — флагман гражданской авиации Болгарии, ориентированный на выполнение рейсов на короткие и средние дистанции в страны Европы, РФ и государства Ближнего Востока. Флот авиапредприятия насчитывает 10 самолетов (пять «Эйрбасов», четыре «Эмбраера» и один «Avro» в компоновке «бизнес-джет»). Вместимость указанных машин — от 26 до 140 кресел.
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