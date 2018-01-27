В Украину прибыли 50 военных инструкторов из Канады

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов. Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины», – заявил он.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что собирается в США для обсуждения сроков поставок Javelin.