Каждый третий украинец хочет выехать из страны – опрос

Каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны — прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 6,3% опрошенных готовы уехать из Украины и делают для этого определенные шаги, 10,8% — «в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали», еще 20% «пока не готовы, но хотели бы, при благоприятных обстоятельствах».

При этом 29,1% опрошенных заявили, что они думают о том, чтобы выехать из Украины, а 63,6% — что это не приходило им в голову. Еще 7,3% не определились с ответом.

«Лучшей жизни ищут в основном жители маленьких городков, 34,5% которых задумываются об отъезде, за ними готов последовать каждый третий житель больших городов (от 100 до 500 тыс. населения), 30% горожан полумиллионников и миллионников поглядывают в сторону границы, 26% — готовы покинуть село, 25% — поселок», — сообщает СМИ.

При этом из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% — от 30 до 39 лет; 33% — 40—50-летние.

Из тех, кто готов уехать, 40% — люди с высшим образованием; 27,6% — со средним специальным; 23,2% — со средним и 17,8% — с неполным средним образованием.