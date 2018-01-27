Каждый третий украинец хочет выехать из страны – опрос

Каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны — прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Так, 6,3% опрошенных готовы уехать из Украины и делают для этого определенные шаги, 10,8% — «в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали», еще 20% «пока не готовы, но хотели бы, при благоприятных обстоятельствах».
При этом 29,1% опрошенных заявили, что они думают о том, чтобы выехать из Украины, а 63,6% — что это не приходило им в голову. Еще 7,3% не определились с ответом.
«Лучшей жизни ищут в основном жители маленьких городков, 34,5% которых задумываются об отъезде, за ними готов последовать каждый третий житель больших городов (от 100 до 500 тыс. населения), 30% горожан полумиллионников и миллионников поглядывают в сторону границы, 26% — готовы покинуть село, 25% — поселок», — сообщает СМИ.
При этом из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% — от 30 до 39 лет; 33% — 40—50-летние.
Из тех, кто готов уехать, 40% — люди с высшим образованием; 27,6% — со средним специальным; 23,2% — со средним и 17,8% — с неполным средним образованием.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.827,27 -0.2372
|2.859,69 -0.2
|100 евро
|3.505,93 -0.1186
|3.569,94 -0.1099
|10 рублей
|4,67 -0.0009
|5,16 -0.0004
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016