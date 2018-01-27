Украина договаривается с Германией об увеличении частот полетов в Мюнхен, Берлин и Франкфурт

Государственная авиационная служба Украины ведет диалог с Федеральным управлением гражданской авиации Германии (Luftfahrt-Bundesamt) об увеличении частот на трех ключевых маршрутах: Киев-Берлин, Киев-Мюнхен и Киев-Франкфурт. Такую информацию озвучили представители регулятора на заседании Комиссии по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий, которое состоялось в пятницу, 26 января, передает ЦТС.

«Согласно действующим договоренностям между авиационными властями Украины и Германии, на трех направлениях (Киев-Берлин, Киев-Франкфурт и Киев-Мюнхен) действуют ограничения по частоте полетов — до 28 рейсов в неделю. Сейчас все 28 частот у нас заняты», — отметили в Госавиаслужбе. При этом, представитель регулятора уточнил, что на данный момент идет переписка с немецкой стороной о возможности увеличения частоты регулярных полетов по указанным направлениям.

На основании ограничений на этих трех направлениях Комиссия по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий отказала авиакомпании Yanair в выдаче разрешения на полеты между Киевом и Мюнхеном. Однако перевозчику удалось получить право на выполнение регулярных рейсов в Мюнхен из Одессы. На этом направлении установлено ограничение в 7 рейсов в неделю, все частоты были свободны.

Кроме того, Yanair получил разрешение на полеты из Одессы в еще два аэропорта Германии — Лейпциг и Берлин (по четыре раза в неделю). По этим направлениям также установлены ограничения в 7 рейсов в неделю. По Лейпцигу все частоты оказались свободны, а по Берлину было занято только две, которые закрепила за собой авиакомпания МАУ.