В США допросили сотрудников Facebook по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с работниками соцсети Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает журнал Wired со ссылкой на источник.

Об этом сообщает КоммерсантЪ.

По его словам, спецпрокурор допросил как минимум одного сотрудника соцсети, имевшего отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Как уточняет издание, Facebook сотрудничала с фирмой, участвовавшей в президентской кампании господина Трампа. Представитель спецпрокурора отказался комментировать информацию о допросах.

Ожидается, что скоро в рамках дела должны допросить самого презиента США. Дональд Трамп уже изъявил желание дать показания Роберту Мюллеру под присягой. Однако, как утверждает The Wall Street Journal, юристы господина Трампа пытаются отсрочить его допрос по "российскому делу".

Напомним, первые итоги расследования были представлены в октябре прошлого года. Обвиняемыми по делу стали бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Первые фигуранты дела обвиняются сразу по 12 пунктам, при этом ни один из них напрямую не связан с Россией.