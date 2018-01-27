Тиллерсон считает «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности Европы

США выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», так как считают его угрозой для энергетической безопасности Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Как и Польша, США выступают против газопровода „Северный поток-2“. Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях», — сказал он на пресс-конференции в Польше.
Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источник поставки энергоносителей в европейские страны.
«Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы», — подчеркнул он.
Р.Тиллерсон напомнил, что американские компании готовы работать с Польшей в сфере энергетики.
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