Тиллерсон считает «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности Европы

США выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», так как считают его угрозой для энергетической безопасности Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Как и Польша, США выступают против газопровода „Северный поток-2“. Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях», — сказал он на пресс-конференции в Польше.

Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источник поставки энергоносителей в европейские страны.

«Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы», — подчеркнул он.

Р.Тиллерсон напомнил, что американские компании готовы работать с Польшей в сфере энергетики.