В Украине проверят всех, кто получил гражданство за годы независимости

Государственная миграционная служба (ГМС) начала проверку всех людей, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом во время заседания коллеги МВД заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, сообщает «Униан».
По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года, выданных должностными лицами миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.
«Начата работа по полной проверке оснований получения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по нововыявленным свидетельствам о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года», — сказал Соколюк.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы. «Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе по лазейкам, которые возникли, и как их предотвратить. Такие случаи не являются системными, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта — это должна быть скала, по которой можно забраться только по закону», — подчеркнул он.
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