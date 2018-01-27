В Чехии завершился второй тур выборов президента

В субботу, 27 января, в 14 часов по местному времени (15 по Киеву), в Чехии закрылись участки по голосованию во втором туре выборов президента страны.

Предварительные результаты обещают обнародовать вечером, передает Укринформ.

За пост президента борются нынешний глава государства 73-летний Земан, который неоднократно выступал за признание оккупированного РФ Крыма российской территорией и за снятие с Москвы санкций, и бывший президент Академии наук Чехии 68-летний Иржи Драгош, который, в свою очередь, не видит оснований для снятия санкций с России.

Накануне голосования их шансы оценивались как примерно одинаковые.

В целом в выборах, как ожидалось, проголосовали более 8 млн граждан республики.

Напомним, что 12-13 января в Чехии состоялся первый тур выборов президента, в котором лидировал Земан.

Президент Чехии избирается сроком на 5 лет.