Биометрию на границе с Украиной прошли 42 тысяч россиян

Систему биометрического контроля при въезде в Украину с начала 2018 года прошли 50 тысяч человек, большую часть из них составили граждане России. Об этом сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк.
«В рамках усиления контроля за выездом (и въездом — ред.) иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян», — рассказал Серватюк.
Он заверил, что у всех граждан России были отобраны биометрические данные.
Также Серватюк сообщил, что безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались более 400 тысяч украинцев.
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