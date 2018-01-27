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Земан выиграл президентские выборы в Чехии

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Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%, сообщает инернет-издание «Европейская правда».

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Его оппонент — бывший глав Национальной академии наук Иржи Драгош — получил поддержку 47,88% избирателей.

И.Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелал ему «силы и здоровья».

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 65%.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию, отмечает «Европейская правда» .

Чехия, выборы, Милош Земан
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