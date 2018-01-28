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Украинский военный погиб в АТО от пули снайпера

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Украинский военный погиб в АТО от пули снайпера

По состоянию на 18:00 субботы, боевики один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб в результате действий вражеского снайпера, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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«Сегодня боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел в сторону украинских защитников. На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимое с жизнью военнослужащий сил АТО», — сказано в сводке пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в субботу вечером.

Как позже сообщил волонтер Назар Приходько в Facebook, погибшим под Верхнеторецком от пули снайпера в субботу, 27 января украинским военнослужащим оказался житель Хмельницкой обл. Мирослав Сливка.

«Мирослав Сливка. Позывной „Монах“. Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама», — написал Приходько.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что с начала суток, 27 января 2018 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе по состоянию на 18:00 осуществили один обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Отмечено, что соблюдение режима прекращения огня на линии разграничения и в дальнейшем нет.

Донбасс, кризис на юго-востоке, военные, АТО, погибшие
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