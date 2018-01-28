Количество заключенных в Украине сократилось на 130 тыс. за последние 13 лет

Количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, за последние 13 лет сократилось с 190 тыс. до 60 тыс., заявил глава Нацполиции Сергей Князев на итоговой годовой коллегии МВД, передает «Укринформ».
«В 2004 году в местах лишения свободы находилось 190 тыс. человек, через 10 лет — 147 тыс. В прошлом году в местах лишения свободы находилось всего 60 тыс. человек», — сказал Князев.
Глава Нацполиции также отметил, что за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тыс. человек.
Напомним, ранее Князев заявил, что треть от общего числа привлеченных к ответственности правонарушителей в 2017 году были ранее судимыми.
«В прошлом году 34 тыс. ранее судимых вновь совершили правонарушения, или треть от общего числа лиц, привлеченных к ответственности», — доложил руководитель Нацполиции.
Кроме того, Князев рассказал, что сейчас на службе в Национальной полиции работает 109 тыс. сотрудников.
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