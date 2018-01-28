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Трамп собирается рассекретить документ о слежке во время предвыборной гонки

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Трамп собирается рассекретить документ о слежке во время предвыборной гонки

Президент США Дональд Трамп собирается рассекретить документ, в котором речь может идти о неправомерном расследовании против него, пишет The Washington Post.

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Намерение Трампа расходится с позицией американского Минюста, где считают, что публиковать документ было бы «чрезвычайно безрассудным», указывает газета.

Это четырехстраничный документ, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США — Девина Нунеса. Комитет занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа. Публикация документа прольет свет на ситуацию, считает американский президент.

Ранее 65 американских Конгрессменов обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ, для поддержки инициативы используется хештег #releasethememo. В распространении хештега большую роль сыграли около 600 аккаунтов, которые связывают с Кремлем.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил о желании Трампа опубликовать этот документ главе Минюста США Джеффу Сешнсу, сказал собеседник WP. Это еще один пример того, как Трамп пытается повлиять на ход расследования, отмечает издание.

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Трамп в последние недели выглядел расстроенным и недовольным и жаловался своим помощникам, что он не понимает, почему он не может просто отдавать приказы «своим парням» из министерства юстиции, которое он называет «министерством юстиции Трампа», рассказали источники газеты.

Американский президент также снова начал жаловаться на то, что заместитель генпрокурора страны Род Розенштейн ненадлежащим образом курировал действия спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. По данным WP, Трамп хочет уволить Розенштейна и надеется, что публикация секретного документа о расследовании позволит ему совершить перестановки в министерстве юстиции.

Россия, США, выборы, Дональд Трамп, расследования, международные отношения
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