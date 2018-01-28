МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

«169 спортсменов зарегистрировал МОК», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ОКР в субботу.

Столько же спортсменов отсылал ОКР для регистрации на Олимпиаду.

25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что общая заявка спортсменов и сопровождающих от России на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 340 человек, в том числе спортсменов из этой заявки — 169 человек.

В тот же день пресс-служба ОКР назвала состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия олимпиаде в Пхенчхане, в который вошли 169 спортсменов.