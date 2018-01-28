В РФ проходит акция сторонников Навального, задержаны уже почти 30 человек

В России проходит акция сторонников Алексея Навального «Забастовка избирателей», уже есть задержания. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным «ОВД-Инфо» по состоянию на 11 утра по московскому времени, задержанных уже 27 человек.

Акция заявлена как всероссийская, а ее целью названо — убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве. Навальному предлагали митинговать в Щукино, но он отказался. На Тверскую улицу, куда планирует вывести людей Навальный, уже стоят автозаки и собираются люди в штатском.

В ходе акции в Кемерово уже задержали 14 человек. «ОВД-Инфо» сообщает также о двух задержанных на акции в Самаре. Также задержан сотрудник Московского офиса «Фонда борьбы с коррупцией» по подозрению в том, что это он позвонил по поводу бомбы, заложенной в здании ФБК, откуда ведется прямой эфир и трансляция акции. Полиция вскрыла двери в офис фонда болгаркой. Предлогом послужило то, что поступил звонок о якобы заложенной бомбе.

Напомним, что несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.